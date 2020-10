Femke Kok verovert op 500 meter haar eerste Nederlandse titel

Kok ging na de eerste afstand al aan de leiding met een tijd van 37.88 seconde. Jutta Leerdam stond tweede met 38.18 en Fledderus reed met 38.39 een persoonlijk record naar de derde plek

Tweede 500 meter

Op de tweede 500 meter was Kok opnieuw de snelste, in dezelfde tijd als haar eerste rit: 37.88. Fledderus reed in haar tweede rit opnieuw een persoonlijk record van 38.28. Daarmee werd ze opnieuw derde.

Janine Smit uit Heerenveen werd met 39.14 en 38.82 achtste in het klassement. Helga Drost uit Akkrum werd tiende (39.05 en 38.98) en Marijke Groenewoud uit Hallum werd dertiende (39.08 en 39.23).

Het was voor het eerst sinds een paar jaar dat er weer twee keer een 500 meter werd gereden op het Nederlands kampioenschap. Dat was vroeger ook zo, maar was op een bepaald moment afgeschaft. Beide 500 meters worden bij elkaar opgeteld en zo ontstaat een klassement met de uitslag op de 500 meter.