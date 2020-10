Rens Kroes bevallen van eerste kindje

"In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op Aarde geland. Ze is thuis in een mooie, verwarmde omgeving geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen", schrijft de zus van Doutzen op haar Instagram.

Het was geen makkelijke bevalling, geeft de kersverse moeder aan: "Nog nooit heb ik zo hard moeten werken in mijn leven (het was een baring met achterhoofdsligging met verscherpt mechanisme), maar de liefde voor ons kind overstijgt alles."

Kroes maakte op 30 april, haar verjaardag, bekend dat ze zwanger was van haar partner Sid. Ze wisten het geslacht van het kindje zelf nog niet. Kroes was een jaar geleden ook al in verwachting, zo deelde ze in de media, maar verloor de tweeling waar ze zwanger van was na een miskraam.

Zus Doutzen is erg trots: "I'm an auntie now! So proud! Welcome Maya Jade", schrijft het topmodel op Instagram. "Welcome Maya Jade, we are all so blessed to have you in our lives."