Woningbouw en Lelylijn regionale speerpunten in verkiezingsprogramma PvdA

Belangrijk onderdeel in het verkiezingsprogramma is woningbouw: "Voor Fryslân, maar al helemaal voor Heerenveen, zitten er elementen van meer woningbouw in. In heel Nederland moeten er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd", zegt Zoetendal. Dat moet financieel worden gestimuleerd, maar ook de wet- en regelgeving daarachter moet eenvoudiger worden, staat in het programma.

"Dat is voor een gemeente als Heerenveen heel belangrijk, omdat we net een nieuwe bouwer hebben", legt de wethouder uit. Bouwbedrijf Van Wijnen wil namelijk in een nieuwe fabriek in Heerenveen ieder jaar 4.000 geprefabriceerde woningen maken met behulp van robots. "Dat sluit heel mooi op elkaar aan, ook de werkgelegenheid die daarbij hoort."

Lelylijn

Ander belangrijk speerpunt in het partijprogramma is de Lelylijn. Er zijn al jaren plannen voor een treinverbinding tussen de Randstad en Groningen, via Heerenveen en Drachten. De Lelylijn moet voorkomen dat hoog opgeleide jongeren uit het Noorden wegtrekken, de zogenaamde braindrain. "Als er een snelle verbinding is met de Randstad kunnen we zulke kennis hier houden, wat voor de bedrijvigheid heel belangrijk is", legt Zoetendal uit.

Andersom ziet de wethouder ook voordelen van die snelle treinverbinding: steeds meer mensen zoeken in deze coronatijd een woning in het Noorden, omdat hier relatief weinig besmettingen zijn. "Je ziet nu ook een beweging de andere kant op. Mensen uit de Randstad komen naar het Noorden voor de ruimte en frisse lucht", zegt Zoetendal.

Socialisme en solidariteit

Zoetendal denkt dat Fryslân zal profiteren van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. "In coronatijd is het lastig om in te schatten wat mensen bezighoudt, maar we merken nu dat wij in Fryslân in een tijd leven waarin mensen naar elkaar omkijken. Socialisme en solidariteit passen bij een partij als de PvdA en ik hoop dat mensen dat teruglezen in het verkiezingsprogramma."