Pleegzoon Amir hoort helemaal bij het gezin: "Het voelt alsof hij uit mij is geboren"

Vanaf woensdag 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met de actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, de aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders.

Het verhaal van de familie Van Dam begint als ze drie eigen kinderen hebben. "Er was in ons gezin plek voor nog een kind maar dat hoefde niet persé bij ons geboren te worden."

Het traject van de pleegzorg wordt ingezet en nog voordat de officiële papieren binnen waren, werden ze al gevraagd om een kleine baby op te nemen in hun gezin. "Met Amir was het niet moeilijk. Zo'n baby'tje sluit je meteen in je hart, dat gaat heel natuurlijk. Maar met Amir zijn ouders is het niet altijd gemakkelijk geweest."

Band met biologische ouders

Amir komt regelmatig bij zijn biologische ouders en dan gaat Minke mee. Die band blijft en dat houdt tegelijkertijd in dat de pleegouders ook de biologische ouders met liefde moeten ontvangen, zegt Minke. Dat is niet altijd even makkelijk, want het is natuurlijk niet zomaar dat een kind in een pleeggezin terecht komt.

"Je moet niet denken: ik neem een kind in huis en that's it", zo waarschuwt de pleegmoeder. "Er komt echt meer bij kijken en dat moet je je goed realiseren. Maar als je liefde voor het kind én de ouders hebt, ben je al een heel eind."

Ook voor Amir zelf was het niet altijd even makkelijk. Het aantal jaren geleden heeft hij hulp gehad van een psycholoog. "Maar dat speelt nu helemaal niet meer. Ik ben gelukkig".

Christen-moslim

De familie Van Dam is christelijk, terwijl de ouders van Amir moslim zijn. Dat is voor Amir wel eens lastig geweest: "Dan wist ik niet of ik nu wel of niet varkensvlees zou nemen." In het opvoeden is altijd ruimte geweest voor het andere geloof van Amir zijn biologische ouders, zegt Minke. "Ik heb ook tegen zijn ouders gezegd dat als ze Amir mee willen nemen naar de moskee, of uit de Koran willen voorlezen, wij daar alle gelegenheid voor willen geven. Het is aan Amir zelf om uiteindelijk een keuze te maken."

Crisisopvang

De familie Van Dam in Goutum doet meer om ouders en kinderen in moeilijke situaties te helpen. Zo nu en dan verzorgen ze crisisopvang voor een kind waar niet een geschikt pleeggezin voor kan worden gevonden. "Het is wel voorgekomen dat zo'n baby'tje zeven maanden bij ons was voor er een pleeggezin gevonden was. Het afscheid was toen erg zwaar want ze hoorde er al helemaal bij."

Dat Amir een ander 'genenpakket' heeft, is een verrijking vindt zijn pleegmoeder. Terwijl de familie Van Dam vooral gericht is op sport, breng Amir theater en muziek in. "Zonder Amir zaten wij waarschijnlijk nooit in het theater, nu wel."

Amir zelf vindt het vooral makkelijk dat hij totaal niet lijkt op zijn blonde ouders en broers en zussen. "Het is meteen zichtbaar dat ik niet in dit gezin geboren ben."