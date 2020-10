FNP teleurgesteld dat Onafhankelijke SenaatsFractie Tweede Kamer niet in wil

De OSF heeft één zetel in de Eerste Kamer, die op dit moment wordt ingenomen door de Friese oud-burgemeester Gerben Gerbrandy. Maar het bestuur ziet het niet zitten om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Knol: "Ze zeggen dat ze er niet klaar voor zijn, omdat ze niet een duidelijke boodschap hebben waar ze voor staan. Dat is wel opmerkelijk, want waar zijn we dan sinds 1996 mee bezig geweest?"

Op één lijn

De voorzitter van de OSF, Durk Stoker, begrijpt de ambitie van Sijbe Knol en de FNP. "Maar dat is niet zo makkelijk. Als je een landelijk verhaal wilt brengen, moet je het wel met elkaar eens zijn. Dat is niet het geval."

De partijen binnen de OSF zijn volgens Stoker lokaal heel goed bezig en op provinciaal niveau ook wel redelijk, al kan dat beter. "Maar landelijk is er een groot verschil en gaat het alle kanten op. Er is tijd nodig om dat allemaal bij elkaar te brengen in een duidelijke boodschap. Het moet wel goed, anders heeft het geen zin", legt Stoker uit.

"Wij zijn met een onderzoek bezig om dat goed in beeld te brengen. En ik sluit niet uit dat we in 2025 wel meedoen aan de landelijke verkiezingen. Maar nu is dat te vroeg."

Op eigen kracht

De FNP heeft al jaren de ambitie om ook een zetel in de Tweede Kamer te veroveren. Maar tot nu toe is daar niets van terechtgekomen. "Misschien moeten we het toch op eigen kracht proberen", zegt Knol. Dat zou volgens hem bijvoorbeeld kunnen door een samenwerking aan te gaan met andere partijen in Drenthe en Groningen.

Opmerkelijk is dat zowel Gerbrandy als Stoker lid zijn van de FNP