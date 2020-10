'We sette troch': tegen de stroom in zwemmen

"De ornamenten aan het plafond, kijk maar goed, die hebben twee tinten goud." Trots laat horecaman Willem Adema zijn nieuwe project 'In de Brouwerij' zien. Met Martijn de Ruiter en Albert de Vries is hij bezig het oude koetshuis aan het Zaailand om te bouwen tot hotel, Grand Café, én brouwerij. In deze crisistijd voor de horeca zorgt dag voor veel hoofdpijn en slapeloze nachten.

Hotel begon net te draaien

"Het hotel is al open. Maar je snapt dat het annuleringen regende de afgelopen tijd." Het hotel begon net te draaien toen de horeca weer op slot moest. Adema: "Er is niets te doen in de stad. Alle activiteiten zijn geannuleerd. Dat was wel een beetje een domper." Er zijn nu nauwelijks inkomsten, terwijl er veel geïnvesteerd moet worden in het gebouw.

"We willen heel erg graag de oude elementen van het pand laten zien. Dus de ornamenten in het plafond bijvoorbeeld of een oude open haard." Die zat weggestopt achter een muur. Bij de verbouwing kwam er weer wat tevoorschijn; nu wordt het de blikvanger van de bar op de eerste verdieping.

"Ik lig er wakker van"

De drie mannen werken zelf ook hard mee. Met de werkschoenen aan en in een overall gestoken, staan ze buiten in de modder te wroeten, om een afvoerbuis op de goede plek te krijgen. Ze moeten wel. Hun toekomst zit in dit gebouw. "Mijn vriendin baalt er wel eens van", zegt Adema. "Ik neem de zorgen van hier mee naar huis. Ik lig er ook wakker van."

Financiering ingetrokken

Net voor de crisis verkocht hij zijn café Shooters, een paar honderd meter verderop. Het gaf hem een mooie financiële basis om 'In de Brouwerij' op te zetten. Maar de bank trok de financiering terug. "Ze zien het niet zitten nu met nieuwe horeca. Maar het gaat om een grote investering, om veel geld. Er is voor ons geen weg terug."

Het is één van de redenen dat de telefoon bijna aan het oor van Willem Adema geplakt zit. Er moet nog veel geregeld worden met leveranciers. "Het is ons paradijs. Maar wel een paradijs uit eigen portemonnee."