Inschrijving Berenloop Terschelling per direct stilgelegd; 130 besmettingen in Fryslân

Naast de bekende hygiënemaatregelen is de belangrijkste maatregel dat leerlingen 1,5 meter afstand bewaren tot medewerkers van de school. In de praktijk blijkt dit ook in Wolvega lastig. "Juist omdat leerlingen onderling géén afstand hoeven te bewaren, is dit iets wat vaak vergeten wordt. We attenderen leerlingen er voortdurend op; in de lessen en in de gangen met banners en stickers."

Dat het kabinet het dragen van een mondkapje wil verplichten, lijkt op dit moment volgens de schoolleiding nog weinig invloed te hebben op het gedrag van de leerlingen. "We merken dat veel leerlingen wel mondkapjes bij zich hebben, maar deze om uiteenlopende redenen niet dragen. Tegelijkertijd zien we ook veel leerlingen die wel trouw een mondkapje dragen. We moeten er samen alles aan doen om het onderwijs op school door te laten gaan."