CNV pleit voor meer sneltests: "Geen tijd te verliezen"

De horeca kreeg het de afgelopen maanden zwaar voor de kiezen. 2020 was een jaar met bijna alleen maar slecht nieuws en beperkingen. Ondernemers Albert de Vries, Martijn de Ruiter en Willem Adema laten zich echter niet ontmoedigen. Aan het Zaailand in Leeuwarden laten ze hun droom verrijzen: 'In de Brouwerij'. Het wordt een hotel, brouwerij en Grand Café ineen.

"Het hotel is al open. Maar je snapt dat het annuleringen regende de afgelopen tijd." Het hotel begon net te draaien toen de horeca weer op slot moest. Adema: "Er is niets te doen in de stad. Alle activiteiten zijn geannuleerd. Dat was wel een beetje een domper." Er zijn nu nauwelijks inkomsten, terwijl er veel geïnvesteerd moet worden in het gebouw.