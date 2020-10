Vrouwen van SC Heerenveen verliezen met 3-0 van overtuigend FC Twente

Al in het eerste kwartier weet FC Twente goed druk te zetten op de vrouwen van Heerenveen. Het lukt hen dan echter nog niet om een doelpunt te maken. Ook bij de vrouwen van sportclub Heerenveen bleef het lang stil.

Van stilte naar 3-0 voor Twente

Pas na ruim een uur komt er verandering in de wedstrijd. Renate Jansen van FC Twente weet haar club op voorsprong te zetten met een goal. En dan gaat het opeens snel: voor de pauze lukt het Elena Dhont en Kerstin Casparij allebei om de bal in de goal van de Heerenveense vrouwen te schieten. Dhont kan de bal binnen koppen. Casparij, die begin dit jaar nog voor Heerenveen speelde, kan daarna op kalme wijze de bal in de goal schieten. Twente gaat de pauze in met een 3-0 voorsprong.

Wissels brengen geen verandering

Met de tweede helft komen er een paar wissels aan de kant van SC Heerenveen. Wiëlle Douma komt na de pauze niet terug op het veld; in plaats daarvan verschijnt Jasmijn Duppen. Niet veel later maakt Samantha Dewey ruimte voor Kisten van de Westeringh. Daarna verlaten ook Williënne ter Beek en Zoï van de Ven de wedstrijd. Elze Huls en Eef Kerkhof komen ervoor terug. En daar houdt het niet mee op, want Dana Philippo wordt verruild voor Alieke Tuin. Ook bij Twente vinden een paar wissels plaats.

Het mag niet meer baten. FC Twente weet met 3-0 overtuigend te winnen van SC Heerenveen. Met die eindstand blijven de punten in Enschede.