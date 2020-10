Jansen houdt vast aan de elf van Emmen tegen karakterploeg Sparta

Sparta is afgelopen woensdag uitgeschakeld in het bekertoernooi door ADO Den Haag. De Rotterdammers stonden bijna de volledige wedstrijd voor door een mooi doelpunt van Danzell Gravenberch. Maar in extremis kopte doelman Luuk Koopmans de gelijkmaker binnen de touwen. Omdat er in de verlenging niet werd gescoord, kwamen er strafschoppen aan te pas. Bart Vriends was hierbij de ongelukkige: hij miste de enige penalty.

In de competitie heeft Sparta dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gewonnen: de ploeg staat één na laatste. Toch vindt Jansen Sparta een mentaal sterke ploeg: "Sparta heeft een heel degelijk elftal, dat bovendien weinig weggeeft. Behalve dan de wedstrijd tegen AZ, toen AZ met 0-4 voor kwam. Maar ze komen toch terug tot 4-4, dat zegt ook wel iets over de mentaliteit van Sparta. Er zit gewoon karakter in het elftal."

Johnny Jansen over Sparta: