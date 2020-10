Leerlingen bouwen een boot: "Zo kunnen ze voelen hoe het is om te werken"

"Ze hebben hier echte werktijden en echte collega's. Dat is anders dan ze op school gewend zijn", zegt Martin Jepkema in de kantine van het gebouw aan de Zwettestraat. Dat er op het industrieterrein wordt gebouwd, en niet op school, is een belangrijk onderdeel van het project. "Dit geeft ze meer het gevoel van hoe het is om te werken. Dat kunnen we op school nooit zo echt maken."

Het project is de uitkomst van een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar een grotere kans op een baan te geven. Een jaar lang stonden twaalf leerlingen iedere vrijdagmiddag te klussen.

En dat beviel ze goed, zegt de 15-jarige Matthijs Post. "Ik ben de lasser van het project, en dat is een belangrijke taak. Als ik het niet goed doe, dan valt die hele sloep weer uit elkaar."