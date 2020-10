Friese taalprojecten winnen Europese prijs voor nieuwe initiatieven in onderwijs

De eerste prijs van de jury en het publiek ging naar het project TaalTroost. De bedoeling van TaalTroost is dat schoolkinderen uit groep 5 tot en met 8 met hun ouders, opa's en oma's nadenken over taal en mooie zegswijzen op een poster zetten. Dat kan een boodschap zijn: iets wat in deze vreemde tijd voor blijdschap zorgt of troost biedt.

Posters in het dorp

De bedoeling is dat de posters daarna te zien zijn voor de ramen van de school, bij winkels of op grote doeken. De start van het project was op school De Opslach in Wommels, waarna het project is 'doorgegeven' aan andere scholen.

"Het is een taalfeest"

"Het is een klein project, maar enorm groot in z'n bereik en opbrengsten", zegt de jury over TaalTroost. "Het is een buitengewoon sympathiek project in z'n laagdrempeligheid. Het levert prachtige resultaten op: de snackbarbaas die enthousiast is en die daarna meertaligheid in z'n snackbar gebruikt. Een van de juryleden zei: het is een taalfeest."