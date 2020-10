Wethouder: "Heerenveen had geen zicht op kosten Thialf, Rijk moet betalen"

Het Rijk moet meer meebetalen aan ijsstadion Thialf. Bovendien moeten schaatsbond KNSB en het NOC*NSF ruimhartiger financieel bijspringen. Dat vindt wethouder Jelle Zoetendal van Heerenveen. Na de renovatie van het stadion had de gemeente geen zicht op de werkelijke kosten, zegt Zoetendal. Het duurde twee jaar voordat de kosten in kaart werden gebracht.

In It Polytburo zegt Zoetendal dat dit wel aan de late kant was. .