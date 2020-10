CDA wil naast het Nederlands ook het Fries erkennen in de Grondwet

"Taal verbindt en maakt dat we elkaar begrijpen en verstaan," schrijft het CDA in het verkiezingsprogramma, dat de naam Zorg voor Elkaar heeft gekregen. Vanwege het belang van taal zouden de twee Rijkstalen ook in de Grondwet verankerd moeten worden. Dat geldt ook voor het Papiaments en voor het Engels, de talen die in het Caribisch deel van het koninkrijk gesproken worden.

Streektalen

Verder zou het Nedersaksisch (waar ook het Stellingwerfs onder valt) naast het Limburgs erkend moeten worden als officiële overheidstaal. In het onderwijs zou volgens de partij meer aandacht voor streektalen moeten komen. "De zorg voor wat ons als samenleving bindt zit ook in de symbolen van onze gemeenschap. We zijn zuinig op de Nederlandse taal en de streektalen," zo staat in het conceptprogramma.