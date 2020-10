Op verschillende plekken in Fryslân vogels aangetroffen met vogelgriep

De NVWA heeft de vogels onderzocht. Dierenambulance Ameland heeft een aantal brandganzen laten testen. Ook het Fryske Gea laat onderzoek doen naar drie kadavers. De Fûgelspits heeft een aantal monsters van vijf 'verdachte' vogels ingestuurd. Het bleek dat vier van de vijf vogels het virus hadden.

Oproep: laat vogels liggen

Organisaties doen de oproep aan mensen om zieke vogels vooral niet aan te raken en niet mee te nemen. Het is niet aangetoond dat er mensen ziek kunnen worden van het virus, maar mocht dat wel gebeuren, dan kunnen ze het beste contact opnemen met de huisarts of de GGD. De vogels kunnen bij het NVWA worden aangegeven. Bij twijfel kunnen mensen ook contact opnemen met De Fûgelspits, zo geeft de opvang aan.

"Vanwege het grote besmettingsgevaar en omdat dat wij onze huidige bewoners van de opvang niet in gevaar willen brengen, hebben wij geen andere keuze op dit moment om de (vermoedelijk) besmette vogels NIET op te vangen in onze opvang! Dit is het meest tegenstrijdige bericht wat wij uiteraard willen geven maar gezien het gevaar voor onze andere dieren én onszelf, onze medewerkers en u als vinder vinden wij het op dit moment niet verantwoord de vogels op te vangen," zo laat De Fûgelspits weten.

Er was al een ophokplicht voor pluimveebedrijven in Nederland. Het advies is ook aan eigenaren van hobbyvogels om de beesten af te schermen, zodat er geen contact is met wilde watervogels of stront daarvan.