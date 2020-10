Zembla: Granuliet De Deelen komt wel van Amsterdams asfaltbedrijf

"Het granuliet waar we het over hebben komt uit Nederland. Graniet Import Benelux haalt steen en graniet uit Schotland en Noorwegen, maar breekt het pas goed in Nederland. Daarbij komt het granuliet vrij. Het grootste probleem is dat er in Amsterdam een chemisch bindmiddel aan wordt toegevoegd. Dat gebeurt hier dus, niet in Noorwegen of Schotland, zoals het waterschap beweert. Dat staat ook zwart op wit. Dus wat het waterschap zegt, dat klopt gewoon niet", stelt Roelof Bosma.

Hij zegt wel dat het goed kan dat er een aannemer was. "Er zal een aannemer tussen zitten, die zag zijn kans schoon. Want dit product is een stuk goedkoper dan gewone grond of klei. Dat zal hier een grote rol hebben gespeeld."

Effecten

Nu is de vraag hoe schadelijk het granuliet is. Bosma: "Uit het chemische bindmiddel kan een kankerverwekkende stof komen, zeggen deskundigen. Zolang we de effecten niet goed kennen, zouden we het niet moeten gebruiken in het water."

Vragen aan het college

Betty van der Ven van de PvdA in de gemeente Heerenveen is er niet gerust op: "Ik neem aan dat het gemeentebestuur er niets van weet, maar dat zal nu wel veranderen. Het ons ook om een mooi stuk natuur. Ik ben er wel van geschrokken."

Eerder deze week stelde zij, samen met PvdA-collega Sybrig Sijtsma, schriftelijk vragen aan het college van Heerenveen. Dat weet evenwel niet veel meer, omdat Wetterskip Fryslân de goede certificaten had, waardoor het niets hoefde door te geven aan de gemeente.