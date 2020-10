Drachtster Wrottersploech vent pompoenen uit voor Halloween-feest

Omdat de pompoenen van 2020 in het voorjaar al zijn geplant, zat de vereniging nu in oktober ineens met tientallen vruchten waarmee niets zou worden gedaan. Daarom hebben ze de pompoenen uitgedeeld aan leden. Vrijdag en zaterdag kunnen ook niet-leden de laatste pompoenen afhalen. Zo kan iedereen toch nog een beetje Halloween vieren zaterdag.

De vereniging heeft dan misschien dit weekeinde veel last van de coronacrisis, over het algemeen hebben ze in Drachten ook een positieve ontwikkeling gezien dit jaar. Er zijn namelijk zoveel mensen bijgekomen op het volkstuincomplex, dat elk stukje tuin bezet is. Het gaat zelfs zover dat er een wachtlijst is, en dat is al in geen jaren meer voorgekomen. Wat misschien nog wel belangrijker is, zegt Henk Wilms van De Wrottersploech, is dat de nieuwe aanwas de nodige verjonging meebrengt.

Zo is er ineens weer een mooie toekomst voor de vereniging, en kunnen de kinderen hopelijk in de toekomst ook weer pompoenen snijden voor het Halloween-feest.