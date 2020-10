Roest is Kramer weer de baas op 5.000 meter, Jorrit Bergsma stelt teleur

Patrick Roest was met 6.10,16 verreweg de snelste van het veld. Kramer kwam met 6.16,26 niet in de buurt. Het is de derde keer op rij dat Roest Kramer van de titel afhoudt. Op het NK van 2019 stond Bergsma ook nog tussen de beide mannen in.

Marwin Talsma uit Grouw viel net buiten het podium, maar kan tevreden terugkijken op de 5.000 meter. Hij reed maar liefst vier seconden van zijn persoonlijke record af en werd met 6.16,66 uiteindelijk vijfde. De broers Bob en Bart de Vries konden vrijdag niet meedoen om de prijzen. Bob eindigde op de negende plaats, terwijl Bart werd gediskwalifiseerd vanwege lijnoverschrijding.