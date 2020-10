Jesper Hospes teleurgesteld met zesde plaats op 500 meter

Jesper Hospes is op de 500 meter op het NK afstanden op de zesde geëindigd. Hij kon niet in de buurt komen van het podium, dat bestond uit drie schaatsers van team Jumbo-Visma. Dai Dai N'tab is voor de vierde keer Nederlands kampioen, Hein Otterspeer eindigde als tweede en Kai Verbij maakte het podium compleet.