De vrijdagmarkt over de Amerikaanse verkiezingen: "Kiezen uit twee kwaden"

"Het is kiezen uit twee kwaden, maar als het moet is Biden de beste...", dat was de mening die het meest voorbij kwam op de Leeuwarder vrijdagmarkt over de Amerikaanse presidentsverkiezingen die dinsdag worden gehouden. De huidige president Donald Trump kon op de meest extreme reacties rekenen: "Die man is levensgevaarlijk voor de hele wereld," en: "Trum is een totale idioot en een machtsmisbruiker."