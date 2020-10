Afdeling Bloemkamp Bolsward gesloten om corona bij medewerkers en bewoners

De bewoners worden apart verpleegd door werknemers die beschermingsmiddelen dragen. Het is niet bekend hoe het met de besmette mensen gaat.

Het verzorgingshuis doet er ondanks de uitval van collega's alles aan om de roosters rond te krijgen, zegt Patyna, waar Bloemkamp onder valt. Ze zetten daarom dit weekend twee stagiaires in die al langer meedraaien in Bloemkamp.

In augustus had het verzorgingshuis ook al een afdeling gesloten omdat een medewerker positief getest was op corona.