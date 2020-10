Antoinette de Jong met tweede plaats beste Friezin op 1500 meter

Vlak achter Wijfje eindigde achtvoudig kampioene op deze afstand Ireen Wüst in 1.56,72. Daarmee werd ze vierde.

Ter Mors terug van blessure

Ter Mors had de laatste jaren veel last van blessures, maar gezien haar 1.55,50 op de 1500 meter lijkt ze daarmee te hebben afgerekend. De Jong finishte vlak achter haar in 1.55,98. Wijfje was de regerend kampioene, mar kwam niet verder dan 1.56,66. Dat brengt haar de bronzen medaille.

In de laatste rit kwamen zowel Wüst als Reina Anema niet aan de tijden die daarvoor werden geschaatst. De tijd van Wüst was 1.56,72 en die van Anema 1.58,29. Dat is goed voor de zevende plaats.

Groenewoud verrast

Opvallend was de goede prestatie van Marijke Groenewoud. Ze is gespecialiseerd in de marathon, maar kan ook prima uit de voeten op de lange baan. Ze eindigde als vijfde en in een 'normaal' seizoen was dat goed geweest voor een wereldbekerticket. Bovendien reed ze ook nog een persoonlijk record op de 1500 meter. Haar 1.57,52 was een verbetering van ruim acht tienden op haar vorige beste tijd. Myrthe de Boer kwam niet verder dan 2.02,57