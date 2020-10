149 nieuwe besmettingen in Fryslân, landelijk voor het eerst meer dan 11.000

Dat hogere cijfer komt doordat er na de storing van woensdag meldingen later zijn gedaan en doordat er landelijk meer is getest. In Fryslân is de afgelopen week juist minder getest. Het beeld is wel hoopvol, zegt het RIVM.

Meeste besmettingen in Súdwest

De meeste nieuwe besmettingen worden weer gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân: 33. Schiermonnikoog en Vlieland zijn de enige twee Friese gemeenten die vrijdag geen nieuwe besmettingen melden.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in Fryslân, wel een sterfgeval. Dat is een inwoners van De Fryske Marren.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier)