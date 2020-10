Wetterskip Fryslân: Granuliet in De Deelen kwam niet van een asfaltbedrijf

De PvdA in de gemeente Heerenveen is nu bezorgd vanwege problemen met granulietstortingen door een asfaltbedrijf. TV-programma Zembla maakte eerder dit jaar een aantal uitzendingen over deze affaire.

Jan van Weperen zegt in een reactie dat Wetterskip Fryslân alleen 'gecertificeerd granuliet' heeft gebruikt, dat afkomstig is uit Noorwegen en Schotland en geen afval heeft gebruikt van een asfaltbedrijf. Evengoed wil het waterschap het zekere voor het onzekere nemen. Er is daarom besloten om voorlopig geen granuliet meer te gebruiken.

Waterkwaliteit voorop

"Waterkwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zullen daarom geen product gebruiken dat mogelijk nadelige effecten heeft op die kwaliteit", aldus Van Weperen. Hij zegt erbij dat er volgens hem geen aanleiding is voor grote zorgen in de gemeente Heerenveen.

"Wij hebben geen zaken gedaan met een asfaltbedrijf. Wat wij hebben gebruikt is gruis van delfstofwinning uit Noorwegen en Schotland. Wij noemen granuliet ook wel 'Noors leem'. Wij gebruikten het omdat het goedkoop is en geen water doorlaat, maar zullen dat voorlopig niet meer doen", legt Van Weperen uit.