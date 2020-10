Fred van der Winkel nieuwe president rechtbank Noord-Nederland

Van der Winkel begon in 1991 in de Rechtspraak bij de rechtbank Almelo. Daar werd hij in 2001 president. In 2013 stapte hij over naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Hij wordt de opvolger van waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer. Van der Meer kan zich daardoor weer volledig richten op zijn taak als president van het gerechtshof Amsterdam.