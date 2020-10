PvdA stelt vragen over milieuveiligheid granulietstorting in De Deelen

Granuliet is een restproduct dat ontstaat bij het maken van asfalt en wordt wel gebruikt om bodems van bijvoorbeeld zandwinningsplassen op te vullen. In De Deelen is het gebruikt voor het verstevigen van de boezemkade. Na onderzoek van het programma Zembla blijkt dat helemaal niet zeker is of dat wel veilig is voor de natuur.

In het Gelderse gebied Over de Maas is 750.000 ton granuliet gestort. Dat zou zijn gedaan nadat de asfaltproducent druk uitoefende op de politiek en Rijkswaterstaat. Door de uitzending die Zembla hierover maakte, kwam Betty van der Ven van PvdA Heerenveen erachter dat ook in haar gemeente granuliet is gestort. Met partijgenoot Sybrig Sijtsma heeft ze nu schriftelijk vragen gesteld aan het college van Heerenveen.