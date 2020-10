Zorgen bij GGD over toenemend aantal besmettingen onder ouderen en in zorgcentra

Van de ruim 900 besmettingen de afgelopen week was bijna een kwart zestig jaar of ouder. Dat percentage is de afgelopen weken steeds hoger geworden. Dat geldt ook voor het aantal verzorgings- en verpleeghuizen waar bewoners of medewerkers positief testen op het virus. De GGD maakt zich zorgen over die ontwikkeling. Ze vragen jongeren nadrukkelijk het verzoek om 'bewust' om te gaan met bezoek aan ouders en grootouders.

Aantal afgenomen tests loopt terug

Het aantal coronatests dat in Fryslân is afgenomen, is voor het eerst in een maand teruggelopen. De afgelopen week zijn er 7.925 mensen naar een van de vier GGD-testlocaties gekomen. Een week eerder waren dat er nog 10.117. De dagelijkse testcapaciteit is sinds de opening van de testlocatie in Kollum ruim 1.800 per dag.

Door de hogere capaciteit en de lagere vraag is er nu geen wachttijd meer. Wie klachten heeft en zich meldt, kan vaak op dezelfde dag worden getest bij een van de locaties.