Sander Arends uitgeschakeld in kwartfinale Nur-Sultan

McLachlan en Skugor zijn in Kazachstan als vierde geplaatst. Het duo maakte de favorietenrol waar door de eerste set te winnen met een break voorsprong. In de tweede set konden Arends en Sitak goed bijblijven. Bij een stand van 6-6 moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin werd het 7-4.

Vorige week haalde Arends nog de halve finale van het ATP-toernooi van Antwerpen met dubbelpartner Pablo Andujar. Volgende week probeert hij met zijn vaste partner David Pel mee te doen aan het challengertoernooi van Eckental in Duitsland. Het is alleen de vraag of dat toernooi doorgaat, nu de coronamaatregelen in Duitsland ook veel strenger zijn geworden.