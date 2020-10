Goed natuurnieuws: Amelander strand steeds geschikter voor strandplevier

De verwachting is dat het aantal paartjes de komende jaren steeds groter wordt. En dat terwijl de strandplevier het in Nederland vaak moeilijk heeft. Ameland is dus een positieve uitzondering. Naast de zestien nesten die zijn gevonden, zijn er ook waarnemingen van jonge vogels die duiden op nog meer nesten die niet zijn aangetroffen. Dat geeft aan dat de nesten goed gecamoufleerd zijn.

Veertien nesten hebben niet geleid tot broedsucces. In vijf gevallen is zeker dat dat door natuurlijke oorzaken komt, bij de andere gevallen is dat waarschijnlijk ook de reden. Ecoloog Johan Krol van Natuurcentrum Ameland kijkt met Rijkswaterstaat hoe het broedsucces kan worden verbeterd.