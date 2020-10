Poiesz wil nieuwe supermarkt bouwen in Noardburgum

Poiesz heeft eerder geprobeerd om een supermarkt te bouwen in Noardburgum, maar dat plan kwam niet van de grond. Dorpsbelang zei toen wel dat er in het dorp behoefte is aan een supermarkt. Vorig jaar hebben het dorpsbelang, de gemeente en Poiesz daarom naar een geschikte locatie gezocht. Die hebben ze nu gevonden, vlakbij de rotonde in de Rijksstraatweg.