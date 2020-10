Mbo-studenten Friese Poort leren in ziekenhuis Nij Smellinghe: "Nog nooit vertoond"

"Je ziet in de academische wereld wel dat studenten worden opgeleid in academische ziekenhuizen. Maar een regionaal ziekenhuis met een mbo-instelling? Nog niet vertoond in het land", zegt bestuursvoorzitter Bert Kleinlugtenbeld van Nij Smellinghe. Hij heeft zelf een achtergrond in het onderwijs en dat helpt, zegt Dick ter Wee, directeur van de Friese Poort-vestiging in Drachten. "Hij begrijpt dat dit belangrijk is."

Nieuwe opleiding

De samenwerking levert een nieuwe opleiding op: Food and Care, een mbo-opleiding op niveau 4. Die richt zich op voeding die patiënten kunnen helpen om te herstellen.

De bouw kost miljoenen euro's. Het ziekenhuis betaalt dat. Friese Poort tekent een huurovereenkomst van meerdere jaren.