VIDEO: Jan de Krijger weet 'alles' over de Afsluitdijk: "Het voelt een beetje als mijn dijk”

Jan werd geboren in Wieringen. Vanuit zijn slaapkamer keek hij zo over de dijk naar de Waddenzee. Jan beschouwt de dijk voor zijn geboortehuis als deel van Afsluitdijk. "Wat maar weinig mensen weten is dat de Afsluitdijk eigenlijk loopt van Den Helder tot aan Harlingen. Wieringen was vroeger een eiland, net als Texel. Om de Afsluitdijk te kunnen aanleggen werd daarom eerst een dijk van Den Helder naar Den Oever aangebracht", vertelt hij. Dat Jan in Wieringen werd geboren kwam door zijn opa. Die verhuisde in de jaren '20 van de vorige eeuw naar Wieringen om mee te werken aan de aanleg van de Afsluitdijk als steenzetter.



Drie generaties Rijkswaterstaat

Jan's vader werkte ook als dijkwachter bij Rijkswaterstaat. Jan ging zelf nog een stapje verder dan z'n vader en ging Weg en Waterbouw studeren aan de HTS. Daarvoor had hij in de vierde klas van de middelbare school (ULO) al een scriptie over de Zuiderzeewerken geschreven. Na zijn afstuderen gaat ook Jan werken voor Rijkswaterstaat als werkvoorbereider en later als kostenmanager. Door de jaren heen doet hij geregeld klussen op de Afsluitdijk. "Ik vond het altijd prachtig als er weer iets op de Afsluitdijk mocht doen. Het voelt toch een beetje als mijn dijk", vertelt hij.



Gastheerschap

Inmiddels is Jan met pensioen. Als gastheer beantwoordt hij vragen van bezoekers van het Afsluitdijk Wadden Center. Hij blijft op de hoogte van alles wat er op de Afsluitdijk gebeurt. Jan begrijpt als geen ander hoe belangrijk de Afsluitdijk voor Nederland is. "Ik heb pal achter de dijk gewoond en toen gezien hoeveel kracht de zee heeft. Wij als waterbouwers moeten de dijken sterk houden, zodat we tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen dat hier veilig is. Het is mooi dat we dat met z'n allen voor elkaar gekregen hebben. Daar ben ik best wel trots op."