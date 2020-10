Daling aantal Friese coronabesmettingen zet door

Naast Fryslân zijn er nog drie provincies waar het langzaam maar zeker iets beter gaat: Groningen, Drenthe en Zeeland. Het betekent nog niet dat er zicht is op een versoepeling van de maatregelen. Het kabinet zei dinsdag dat de kans groot is dat de maatregelen langer van kracht blijven. En het lijkt er ook niet op dat er een regionale versoepeling komt. "Ook in Fryslân liggen de ziekenhuizen en wordt de GGD tot het maximale opgerekt", zei voorzitter van de veiligheidsregio Sybrand Buma deze week nog bij Omrop Fryslân. "We moeten geen illusie hebben, het is hier ook heel heftig."

Minder besmettingen dus, maar het aantal sterfgevallen loopt wel op. De afgelopen week zijn er negen Friezen overleden aan het coronavirus. Een week geleden waren dat er nog vier. In totaal zijn er nog 85 Friezen overleden aan het virus.

Meeste besmettingen in Súdwest-Fryslân

De meeste besmettingen zijn de afgelopen week weer vastgesteld in Súdwest-Fryslân. Dat was afgelopen week ook al zo, maar ook daar neemt het aantal nieuwe gevallen af: van 215 naar 175. Ook in de gemeente Leeuwarden, dat na Súdwest-Fryslân de meeste besmettingen heeft, wordt het aantal positieve tests minder: van 198 naar 156.

Minder ziekenhuisopnames

Er zijn de afgelopen week twee Friezen opgenomen in het ziekenhuis, volgens de cijfers van het RIVM. Dat zijn een stuk minder dan de week daarvoor, toen waren het er veertien. Dat was het hoogste aantal sinds eind maart. Het grootste deel van de coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen komt uit andere regio's.

Daling minder hard dan stijging

Voor de tweede week op rij loopt het aantal positieve tests in onze provincie dus terug. Dat gaat wel veel minder snel dan de groei van de cijfers aan het begin van de tweede golf. Zo waren er eind juli 4 besmettingen in een week. Dat ging daarna van 8 naar 45 en toen naar 61. Na een paar stabiele weken schoten de cijfers half september de lucht in.