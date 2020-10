Niet alleen wedstrijd-, maar ook 'testspanning' bij schaatsers

De schaatsers zijn er ook aan toe, weet Mureau. "Ze trainen al vanaf april voor het nieuwe seizoen. Vaak hebben ze dan ook trainingswedstrijden, maar die zijn niet allemaal doorgegaan. En helaas gaan ook de eerste vier wereldbekerwedstrijden niet door. We hebben de ISU nog gevraagd om een 'bubbel' te creëren in Thialf, maar dat is nog niet gelukt. Hopelijk wel in januari of februari."

Ervaring opdoen

Nu die wereldbekerwedstrijden niet doorgaan, hebben de schaatsers alleen nog de nationale wedstrijden om naar uit te kijken. Daar is dit NK de eerste van. De organisatie hoopt ervaring op te doen die ze later in het jaar mogelijk kunnen gebruiken bij de internationale wedstrijden, als die dan wel door mogen gaan.