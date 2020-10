Noodkreet Friese Boys: 'Er moet nu een nieuw trainingsveld komen'

"Het veld is niet goed, het water blijft staan, er zitten gaten in, het hobbelt. Het is om te trainen gewoon te gevaarlijk en er is een te grote kans op blessures. De veiligheid komt in het geding. Dat willen we nu aanpakken", zegt Damsma.

Eind mei had Friese Boys een positief gesprek met wethouder Pytsje de Graaf. De verwachting was dan ook dat er snel actie ondernomen zou worden. Maar nu blijkt dat de gemeente het onderwerp Friese Boys nar 2022 wil doorschuiven. En dat schiet de club in het verkeerde keelgat want maatregels zijn nu nodig, vindt de club.