'Toezicht op commerciële teststraten schiet tekort'

In Fryslân begint vrijdag een van de grotere sportevenementen die nog wel doorgaan in deze periode: het NK afstanden op de baan. Er mag geen publiek in ijsstadion Thialf in Heerenveen en dat is nog maar een van de maatregelen die de organisatie treft. "Maar we kunnen daardoor volledig coronaproof aan de slag", zegt Carl Mureau van schaatsbond KNSB.