Komende week piek op noordelijke IC's: in 2021 'misschien een stabiele situatie'

Hoewel de afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Noorden door lijkt te zetten, wordt in de ziekenhuizen de piek pas volgende week verwacht. Dat meldt RTV Noord. "Het Noorden is de veiligste plek van ons land, met uitzondering van de regio rond Emmen", zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG. Maar de veiligheid is relatief. "Je moet je niet rijk rekenen."

Peter van der Voort uit Boksum is het hoofd van de IC van het UMCG. Hij ziet ook licht aan het einde van de tunnel. Toch is die tunnel nog lang. Voor de ziekenhuizen duurt het nog maanden voordat de tweede golf voorbij is, zegt hij. "Dat zitten we al dik in 2021. Dan krijgen we misschien een stabiele situatie."

Er liggen nu meer patiënten uit de eigen regio op de noordelijke IC's dan in de eerste golf. Dat zorgt voor rust, zegt Van der Voort. "De vorige keer kwam bijna niemand uit de eigen regio. Dat zorgt voor veel extra dynamiek en drukte vanwege transporten. Nu komt er niet meer een bus met zes patiënten tegelijk aanrijden."

Met de piek in zicht kan Van der Voort ook al voorzichtig vooruitkijken. Want zodra deze golf voorbij is, kan het ziekenhuispersoneel zich klaarmaken voor de volgende. Nieuwe golven worden waarschijnlijk steeds minder hoog, denken Niesters en Van der Voort. "De lijn zal de komende twee jaar niet op nul liggen", zegt het hoofd van de IC. "Dat betekent dat we ongeveer 5 tot 15 coronapatiënten aan de beademing hebben. Binnen die bandbreedte."