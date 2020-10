Coronanieuws vrijdag 30 oktober: Komende week piek op noordelijke IC's, in 2021 'misschien een stabiele situatie'

Tot zover dit liveblog van donderdag 28 oktober. Nog één keer het belangrijkste nieuws op een rij:

Het RIVM meldt vandaag 149 nieuwe besmettingen met het coronavirus, gisteren waren dat er 123;

Deskundigen verwachten de komende week een patiëntenpiek in de noordelijke ziekenhuizen;

Meer dan de helft van de patiënten op de IC's in Noord-Nederland komt uit andere regio's;

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kunnen mensen van 70 jaar en ouder stemmen met een brief; sommige stemlokalen zijn drie dagen open;

De GGD maakt zich zorgen over het grote aantal ouderen dat besmet raakt;

Woonzorgcentra in Sneek en Bolsward hebben afdelingen gesloten voor bezoekers, nadat bewoners met corona besmet raakten;

Het woonzorgcentrum in Leeuwarden zit helemaal op slot, daar zijn twee bewoners aan het virus overleden;

In Heerenveen is een school voor speciaal onderwijs een week lang dicht, omdat er een leerkracht besmet is met het coronavirus;

De rechtbank van Noord-Nederland maakt zich klaar voor een golf aan faillissementen;

Al het nieuws over het virus is te vinden in ons coronadossier.

Morgen is er weer een nieuw liveblog over het coronavirus.

