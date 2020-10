Bezoekersstop bij afdeling van woonzorgcentrum Sneek na coronabesmetting bewoner

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 mogen ouderen boven de 70 jaar ook stemmen per brief. Daarnaast is er twee dagen voor de verkiezingsdag al een beperkt aantal stemlokalen open om het aantal mensen dat stemt beter te spreiden. Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat in coronatijd beter. Met deze maatregelen is er minder kans op verspreiding van het coronavirus.