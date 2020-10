Domenica staat zes uren op boomstam voor jongeren met psychische klachten

In Domenica haar tuin in Heerenveen staan al vijf boomstammen klaar, want zaterdag is het zover. Samen met onder andere haar moeder en tante gaat ze zes uren op een boomstam staan. Haar moeder en tante zullen de stammen wat eerder verlaten, maar Domenica wil de zes uren volmaken. "We staan op voor jongeren met met psychische problemen en om de hulpverlening te verbeteren en het taboe te verbreken", vertelt Domenica van Geer.

13 maanden op de wachtlijst

Domenica vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor jongeren met psychische gezondheidsklachten. "Ik heb er zelf mee te maken gehad. Ik ben toen tegen dingen aangelopen waarvan ik denk 'dat had beter gekund' dus ik hoop door mijn steentje bij te dragen, dat het voor andere jongeren beter wordt." Domenica heeft zelf PTSS, een angst- en paniekstoornis en ze heeft in het verleden de diagnose depressie gekregen. Domenica heeft dertien maandan op een wachtlijst voor therapie gestaan. "Als het niet goed met je gaat dan is dat gewoon niet mogelijk. Dan denk je 13 maanden dat red ik nooit. Met deze actie wil ik daar aandacht aan te geven en hoop ik dat de wachtrijen door meer geled verminderd kunnen worden."

Ondanks de coronacrisis gaat het veel beter met Domenica. "Met de depressie kan ik redelijk omgaan maar de PTSS gaat met ups en downs. Dat is iets waar ik mee moet leven." De post-traumatische stressstoornis kreeg ze door een aantal zware jaren. In 2011 en 2012 raakte ze vier vrienden kwijt. Een vriendin overleed bij een open-hart-operatie, een andere vriend maakte een einde aan zijn leven. Nog een vriend kwam om het leven bij een verkeersongeluk en een vriendin overleed door een ziekte. Domenica was 16 jaar en het was allemaal teveel.