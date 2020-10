Raad Noardeast-Fryslân nog niet uitgesproken over toeristenbelasting

Meerdere partijen konden zich niet vinden in de opmerking van Boerma over tijdsdruk. Zo vond Pieter Braaksma van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân "na twee minuten speuren" al 'fraude' in de begroting, waarmee mogelijk een groot deel van de 225.000 euro aan verwachte extra inkomsten in de toeristenbelasting kon worden gedekt. "Jullie trekken nu al 140.000 euro uit voor onderhoud aan het Suderieproject volgend jaar, maar dat hele project is nog niet eens afgerond!" Verschillende partijen kondigden aan dat ze volgende week met meer informatie en moties of een amendement komen. "We willen ons kruit nu nog niet verschieten."

"Forse verhoging"

Ondernemer Robert de Wit, die insprak namens Gastengilde Noardeast-Fryslân, is het totaal niet eens met de verhoging. "Het gaat in het voorstel zoals dat er nu ligt om een forse verhoging van 50%."

Noardeast-Fryslân 'geen A-locatie'

In het Gastengilde zijn naast De Wit nog 64 ondernemers in de recreatieve sector die zich niet in de verhoging kunnen vinden. In totaal beschikken zij over 481 bedden in de gemeente, waar zo'n 15.000 overnachtingen op jaarbasis worden geboekt. De Wit: "Wij als ondernemers zeggen: laten we het houden zoals het is, dan is die toeristenbelasting hoog genoeg. Zeker als je het vergelijkt met de Waddeneilanden, wat een A-locatie is. Daar is de toeristenbelasting zo'n 1,50 of 1,60 per nacht, daar moeten wij niet naar toe. Wij zijn gewoon geen A-locatie."