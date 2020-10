Bewoner naar ziekenhuis bij brand Oudeschoot, vuur snel onder controle

Rond half elf kreeg de brandweer de melding van de brand, in een tussenwoning aan de Amperelaan in Oudeschoot. De brandweer van Heerenveen had de situatie snel onder controle. Toen het vuur geblust was, is de woning geventileerd.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De straat is korte tijd afgesloten geweest voor het verkeer, opdat de brandweer veilig kon werken.