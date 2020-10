'Samen op examen': ouders zwemmen mee bij afzwemmen kinderen

Donderdagmiddag zwemmen er twee groepen af. De ene groep gaat voor diploma C en de andere voor het A-diploma. Tussen de groepen door is er een halfuur om om te kleden en van groep te wisselen. "We hebben het bedacht omdat er geen ouders en toeschouwers aanwezig mogen zijn bij het diplomazwemmen", vertelt Joke Dijkstra, coördinator bij de Blauwe Golf. "Dan moet je kinderen van vier of vijf jaar de eerste diploma-ervaring zonder vader of moeder, of pake en beppe beleven."

Binnen de mogelijkheden heeft Dijkstra bekeken hoe het wel gerealiseerd kan worden met de ouders erbij. "We hebben het aantal naar onderen gebracht met vijftien kinderen en dan vader of moeder mee dan kom je op dertig mensen en dat kan prima op anderhalve meter in het bad."