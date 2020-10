Friese seniorenvereniging: "Kijk om naar mensen die de deur niet meer uitkomen"

"Mensen zijn bang voor een besmetting. In Fryslân is het een hele tijd goed gegaan. Maar er is nu bijna geen dorp meer waar het virus niet is. Er wordt steeds op gehamers: 'blijf thuis'. Het gevolg is dat mensen er niet meer uitkomen", zegt Frans Kloosterman van de seniorenvereniging.

"Dit gaat al zo lang het coronavirus in onze provincie heerst", zegt Kloosterman. "Er komen veel minder mensen over de vloer. Ik zou zeggen: kijk wat meer om je heen, naar mensen die er niet meer uitkomen. Ga er eens heen, nodig ze uit, of bel ze. Met een mondkapje en op anderhalve meter kan er heel wat."