Operaasje Fryske Flagge: Josine Wierda in Ierland: "Ik mis het water"

Wierda komt oorspronkelijk uit Harlingen, maar werkt nu bij LinkedIn in Dublin. Er zijn natuurlijk wel wat verschillen tussen die twee steden. "Er zijn ontzettend veel kroegen. In Harlingen zijn al heel veel kroegen, maar hier kun je op elke hoek van de straat wel naar de kroeg toe. Ja, nu niet met corona natuurlijk, maar over het algemeen", zegt Wierda.

Zo nu en dan missen ze Harlingen wel. "Harlingen woonde ik aan het water. Ik mis het water. Ik moet nu wel een stukje lopen om bij de haven of bij het strand te komen", zegt Wierda.

Corona

Ook Ierland is natuurlijk getroffen door het coronavirus. "Ik denk dat wij hier veel strenger vanaf maart aan de gang zijn. Ik werk al thuis vanaf maart. Eigenlijk iedereen die een beetje thuis kan werken doet dat ook", zegt Wierda.

"De horeca is hier een tijdje open geweest in de zomerperiode, maar de kroegen niet. Kroegen die geen eten serveerden mochten niet open. Eigenlijk is hier het sociale leven al vrij lang anders dan in Nederland. Ik denk wel eens als ik het Nederlandse nieuws zie: zeur niet zo. Het is een lastige situatie voor iedereen natuurlijk, maar het kan altijd erger", zegt Wierda.