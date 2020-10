Verpleegkundigen MCL krijgen plaats in bestuur: "We staan eindelijk vooraan in de rij"

"We kunnen nu onze stem laten horen en denken actie meer", zo vertelt Huisman over de nieuwe positie van zijn collega's. "In de verpleegkundige adviesraad werden we eerst wol gehoord, maar dat was vaak na de tijd. Dan was het al besloten of besproken en was het voor ons meer een mededeling. We staan nu vooraan en we weten wat er gebeurt. We kunnen advies geven. Er zijn verschillende zaken waar we ons nu over willen laten horen. De verpleegkundige staat het meest bij de patiënten aan bed, wij weten dus ook wat er speelt. We willen ons nu buigen over hoe we de zorg vorm kunnen geven. Maar ook voor de beroepsgroep zelf heeft het voordeel, want we kunnen nu ook bepalen hoe we het personeel willen onderwijzen en kunnen we verder innoveren."

Eerdere oproep door politiek

Het gebeurt niet vaak dat verpleegkundigen in het bestuur van het ziekenhuis zitten. Eerder deze week maakten partijen VVD en GroenLinks al bekend dat verpleegkundigen een grotere rol in het bestuur moeten krijgen. Dat MCL precies nu met de beslissing komt, is volgens Arno Huisman toeval. "We zijn al langer bezig om dit voorelkaar te krijgen. Het sluit heel mooi aan bij de landelijke trend. We kunnen trots zijn als MCL."