Kantoren in Leeuwarden worden massaal verbouwd zodat mensen er in kunnen wonen

Het bekendste gebouw dat de afgelopen jaren een woonbestemming kreeg, is misschien wel het kantoor van verzekeraar Aegon vlak tegenover het station van Leeuwarden. Daar zitten 500 appartementen in voor studenten en andere eenpersoonshuishoudens.

In het hogere deel van de markt worden ook kantoren omgebouwd tot appartementen. Bijvoorbeeld bij Amicitia op de kop van de Wirdumerdijk en het Roemergebouw waar eerder het UWV in zat.

"Amicitia was een van de lelijkste gebouwen in de stad. Maar na de verbouwing ziet het er prachtig uit, met twee lagen winkels, een parkeerdek en twaalf luxe appartementen", zegt Hendrik Fokkema van makelaardij Hoekstra.

Voordeel voor de stad

De gemeente is blij met de verbouwing van deze holle kiezen in de binnenstad die de leefbaarheid van de stad vergroot, zegt wethouder Hein de Haan: "We zitten met een dubbele opgave in Leeuwarden met mensen die anders werken door de digitalissering en bedrijven die meer ruimte nodig hebben. En tegelijkertijd hebben we 7.000 woningen nodig. Als we dat kunnen combineren, slaan we twee vliegen in één klap. En dat is heel goed voor de stad."

Fokkema en de Haan constateren dat wonen in deze gebouwen ook erg aantrekkelijk is. De verbouwde gebouwen staan allemaal vlak bij of in het centrum. En dat is goed voor studenten, maar ook voor andere groepen bewoners. Hoewel de gemeente positief naar de transformatie van kantoor naar woningen kijkt, wordt wel goed in de gaten gehouden of de plannen bij de stad passen. Niet alles kan een woning worden.

Trend

Fokkema verwacht dat de trend om kantoorgebouwen om te zetten in woningen nog wel even aanhoudt, zeker zo lang als de rente zo laag blijft. "Het hangt natuurlijk wel van de locaties af. Die moeten er wel zijn. Maar verder gaat dit nog wel even door."

De Haan denk dat er op dit gebied nog wel het nodige zal gebeuren. "We kijken bijvoorbeeld naar het KPN-gebouw dat leeg staat voor eventueel een hotel en om te wonen. En ook het oude gebouw van verzekeraar De Friesland is heel aantrekkelijk voor wonen."