Brug wil urenlang niet meer dicht: vertraging voor verkeer op Afsluitdijk

De storing ontstond rond half drie, in de noordelijke brug bij Kornwerderzand. Drie kwartier later kwam er een oplossing, meldt Rijkswaterstaat. Toen kon al het verkeer over de zuidelijke brug rijden, die normaal alleen gebruikt wordt voor het verkeer dat van Noord-Holland naar Fryslân komt. Dat zorgt wel voor vertraging.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kon niet zeggen wat er precies mis was met de brug, en ook niet hoe lang het duurt voordat de storing verholpen is.