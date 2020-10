Friezen zetten zich in voor biodiversiteit: meer dan 150 initiatieven

Een van de aanbevelingen die de provincie als opdrachtgever verder wil uitwerken is de onderlinge verbinding van biodiversiteits-initiatieven. Soorten kunnen dan van het ene gebied naar het andere trekken. Dat maakt de natuur sterker.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "Van groot belang is - en daarmee bouwen we verder op eerder onderzoek naar insectenlinten - hoe we de biodiversiteit met elkaar kunnen verbinden. We zullen goed moeten bekijken hoe we dat doen. We hebben Van Hall opdracht gegeven om dat te onderzoeken. Daarna bekijken we hoe dat past in ons biodiversiteitsherstelplan."