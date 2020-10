Brouwerijen moeten creatief zijn: online proeverij met pakketje thuis

Na een goed zomerseizoen is het nu weer 'ho'

Voor Frans Filius, één van de eigenaren van de brouwerij, is het balen, maar ze zagen het wel aankomen, vertelt hij. De horecasluiting raakt het bedrijf financieel, al hebben ze toch nog wel een goed zomerseizoen achter de rug. Het was een gekkenhuis met een grote omzet. Een beetje rustiger mag ook wel, dacht Filius toen nog. Maar nu is het stil en als het zo doorgaat komt het niet goed.

Het bier moet weg

Filius' brouwerij zit nu met een partij bier dat weg moet, zodoende de samenwerking met onder andere een café in Leeuwarden en een biertroubadoer die ander werkeloos thuis zou zitten. "Je moet je bier kwijt, maar mensen willen ook leuke dingen doen."